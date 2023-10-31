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Dünya
AA 31.10.2023 20:34

Guterres: Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınıyorum

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınıyorum ve öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğu yönündeki haberler beni dehşete düşürüyor." dedi.

Guterres: Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınıyorum

Guterres, BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamayla Gazze’ye yönelik artarak devam eden saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

İsrail ordusunun yoğun hava saldırıları eşliğinde kara operasyonlarını genişletmesine ve Gazze'den İsrail'e yönelik devam eden roket saldırılarına dikkat çeken Guterres, “İsrail ile Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmanın yoğunlaşmasından derin endişe duyuyorum.” dedi.

Guterres, çatışmaların en ağır yükünü başından beri sivillerin çektiğini vurgulayarak, her iki taraftaki sivillerin korunmasının önemine dikkat çekti ve “Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınıyorum ve öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğu yönündeki haberler beni dehşete düşürüyor.” ifadesini paylaştı.

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Son üç haftada İsrail’in Gazze bombardımanında trajik bir şekilde hayatını kaybeden BM çalışanları için de üzüntü ve taziyelerini bildiren Guterres, bu bağlamda uluslararası insancıl hukukun göz ardı edilemeyecek açık kurallar koyduğunu, bunlara seçici bir şekilde yaklaşılamayacağını vurguladı.

Guterres, “Ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere tüm tarafların buna uyması gerekir. Halihazırda çok sayıda İsrailli ve Filistinlinin hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, bu tırmanış yalnızca sivillerin büyük acılarını daha da artırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar Gazze'ye girmesine izin verilen insani yardım düzeyinin tamamen yetersiz olduğuna ve bunun trajediyi arttırdığına dikkati çeken BM Genel Sekreteri, Gazze'de ortaya çıkan felaketin yarattığı acil ihtiyaçları karşılamak için derhal insani ateşkes sağlanması çağrısını tekrarladı.

Guterres, “Gerginliğin Gazze ötesinde tehlikeli bir şekilde artması riskinden derin endişelerimi sürdürüyorum ve tüm liderleri daha geniş bir yangından kaçınmak için azami itidal göstermeye çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler Antonio Guterres İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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