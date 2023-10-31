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Dünya
TRT Haber 31.10.2023 16:54

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cibaliye'de korkunç katliam oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, "İsrail'in Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cibaliye'de korkunç katliam oldu'ya saldırısında can kaybı, El Ehli Baptist hapishanesindeki can kaybına yakın olabilir" dedi.

İsrail, saldırılarının 25'inci gününde, daha önce "Tahliye edilsin" diye tehdit ettiği Cibaliye Kampı çevresini yoğun bombardıman altına aldı.

Gazze'deki Endonezya Hastanesinin Müdürü, İsrail'in Cibaliye mülteci kampına düzenlediği hava saldırılarında En az100 Filistinli öldü, 150'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail'den Cibaliye'de korkunç katliam
İsrail'den Cibaliye'de korkunç katliam

6 ABD yapımı bombayla saldırıldı

Gazze Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin "Cibaliye'de korkunç bir katliam oldu" ifadesini kullandı.

Can kaybının yaklaşık olarak El-ehli Baptist Hastanesi saldırısına yakın olabileceği belirtildi.

Cibaliye Sivil Savunma Direktörü, Cibaliye tamamen yok oldu, 6 ABD yapımı bombayla saldırıldı, her biri bir ton ağırlığında" dedi.

İsrail, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmişti.  

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cibaliye'de korkunç katliam oldu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cibaliye'de korkunç katliam oldu
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