Hamas: İsrail'in Gazze'ye karadan sınırlı girişi, 7 Ekim'deki başarısızlığını örtme çabasıdır

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin sınıra yakın bölgelerine karadan girdiğine işaret edildi.

İsrail ordusunun devam eden yoğun hava bombardımanı ve topçu atışları gölgesinde Gazze kentinin farklı yönlerinden sınırlı girişlerinin "7 Ekim'deki askeri ve güvenlik başarısızlıklarının üstünü örtme yönünde umutsuzca bir girişim" olarak nitelendirildiği açıklamada, İsrail'in o gün stratejik bir yenilgi gördüğü kaydedildi.

Hamas, Gazze kentinin kuzey ve güney kesimlerindeki çatışmalarda İsrail ordusuna kayıplar verdirildiğini belirtti.

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze’yi yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim’de sınırlı kara harekatına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu gün içinde, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.​​​​​​​