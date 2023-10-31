BM: İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, "Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanı kaç oldu? Çatışma ya da trajedileri karşılaştırmak amacıyla sormuyorum, tüm can kaybı trajiktir. Ancak, bugün BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oturumda, Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana 14 insani yardım çalışanı ve 9 bin 900 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'de, henüz 1 ay dolmadan sivil can kaybı bu rakamlara yaklaştı ve hayatını kaybeden insani yardım çalışanı çok daha fazla. Uluslararası toplum bu konuda ciddi endişe sergiliyor. BM'nin bu endişeleri giderme konusunda adım atma niyeti var mı?" sorularını yanıtladı.

Dujarric, Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanı sayısının 66 olduğunu belirtti.

İnsani yardım çalışanlarının dünyadaki farklı çatışmalarda hep ön saflarda olduğuna dikkati çeken Dujarric, bazı bölgelerde sayıların çok daha yüksek olabildiğini dile getirdi.

Dujarric, "İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu durumun Güney Sudan, Ukrayna ve şimdi de Gazze'de görüldüğünü kaydeden Dujarric, Gazze'de yaklaşık 13 bin insani yardım çalışanının görev yaptığını anımsattı.

Dujarric, çoğu personelin Filistinli olduğunun ve çok zor koşullarda insanlara yardım etmeye çalıştığının altını çizerek, "Gazze halkına ellerinden gelen yardımı sağlamak için çaba sarf ediyorlar." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.