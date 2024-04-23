Kassam Tugayları: Düşman, ateşkes için yapılan arabuluculuk çabalarını engelliyor

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın 200. gününde İsrail hükümetinin, Gazze'de ateşkes için yapılan arabuluculuk çabalarını engellediğini belirterek "Düşman, Gazze'de sıkışıp kaldı. Savaşın 200. gününde toplu katliamlar, yıkımlar ve adam öldürmeden başka bir şey yapamadı." dedi.

İsrail'in düzenlediği saldırıların, sadece azimlerini ve Filistin halkının haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını artıracağını vurgulayan Kassam Sözcüsü, "Saldırıların durması, düşmanın çekilmesi, yerinden edilenlerin geri dönmesi, yeniden imar ve ablukanın kaldırılması başta olmak üzere halkımızın temel insani haklarından vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"İşgalciler topraklarımızda olduğu sürece saldırılarımızı ve direnişimizi sürdüreceğiz"

İsrail'in dünyayı, tüm direniş gruplarını ortadan kaldırdıklarına ikna etmeye çalıştığını ve bunun büyük bir yalan olduğunu belirten Ebu Ubeyde, "İşgalciler topraklarımızda olduğu sürece saldırılarımızı ve direnişimizi sürdüreceğiz. Aksa Tufanı'ndan 200 gün sonra, suçlu düşman hala imajını düzeltmeye çalışıyor." diye konuştu.

İsrailli esirler Netanyahu ve hükümetinin önemsedikleri arasında değil

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerle ilgili de konuşan Ebu Ubeyde, "Shaul Aaron ve Hadar Golden nerede? İkisi de 10 yıldır elimizde. Etiyopyalı esir Mengistu ve Hişam es-Seyyid nerede? Çünkü onlar Netanyahu'nun, eşinin ve aşırılık yanlısı hükümetinin önemsedikleri arasında değil. Esirlerin aileleri, faşist hükümetlerinin kendilerine karşı bir felaket gerçekleştirdiğini iş işten geçtikten sonra anlayacak ve bunun acısını da kendileri çekecek." dedi.

"Çeşitli cephelerdeki direniş eylemlerine İsrail'in gösterdiği histerik tepkinin, direniş eyleminin önemini gösterdiğini" kaydeden Ebu Ubeyde, direnişin ilk cephesinin Batı Şeria olduğunu söyleyerek, "Özgür ve gururlu Batı Şeria'mızın her santimetresini selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ebu Ubeyde, "İran'ın tepkisinin, boyutu ve niteliği itibariyle yeni kurallar getirdiğine ve işgalcinin hesaplarını karıştırdığına" inandığını dile getirdi.