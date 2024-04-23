Çok Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.04.2024 19:19

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Netanyahu'ya istifa çağrısı

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat vekil Nancy Pelosi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözümün önünde yıllardır engel olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Netanyahu'ya istifa çağrısı
[Fotograf: AA]

ABD'nin kıdemli Kongre üyelerinden ve Temsilciler Meclisinin önceki başkanı olan Pelosi, İrlanda'da bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Pelosi, ABD'nin İsrail'in güvenliğine her bakımdan bağlı olduğunu ancak 7 Ekim 2023'ten sonra Netanyahu'nun uyguladığı yöntemlere katılmadıklarını vurguladı.

"İsrail'in kendini savunma hakkını tanımalıyız. Biz, Netanyahu'nun politika ve uygulamalarını reddediyoruz. Yapılanlar korkunç, onun (Netanyahu'nun) verdiği karşılıktan daha kötü ne yapılabilirdi ki?" diye konuşan Pelosi, Gazze'deki yıkımın devasa boyutlarda olduğunu belirtti.

"Netanyahu istifa etmeli, günün sonunda bundan o sorumlu." yorumunu yapan Pelosi, kendisinin Kongre'de her zaman İsrail'in çıkarlarını savunduğunu ancak bugünkü durumun açık olduğunu söyledi.

Netanyahu'yu, iki devletli çözümün önünde engel olmakla suçlayan Pelosi, "Barıştan mı korkuyor yoksa sadece barışı mı istemiyor bilmiyorum, ancak kendisi yıllardır iki devletli çözümün önünde engel oluyor." şeklinde konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi son olarak İsrail'e 26 milyar dolarlık yeni bir yardım paketine onay verirken, Pelosi de söz konusu pakete "evet" oyu veren vekiller arasında yer almıştı.

Söz konusu paketin bu hafta Senatoda ele alınması ve kabul edilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden, içinde Ukrayna ve Tayvan'a da yardımın yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık paketi masasına gelir gelmez imzalayacağını açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail ABD Netanyahu
Sıradaki Haber
Avrupa Parlamentosu, AB'nin yeni mali kurallarını onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de çocukları kabul etti
18:54
Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile telefonda görüştü
18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
18:10
Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
17:52
Avrupa Parlamentosu, AB'nin yeni mali kurallarını onayladı
17:50
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ