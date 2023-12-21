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Dünya
AA 21.12.2023 21:38

Kassam: Savaşın başından bu yana 720 İsrail askeri aracını kısmen ya da tamamen imha ettik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 720 askeri aracı kısmi olarak ya da tamamen imha ettiklerini duyurdu.

Kassam: Savaşın başından bu yana 720 İsrail askeri aracını kısmen ya da tamamen imha ettik

Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 76'ncı gününde, İsrail'e karşı koymaya ve ona büyük kayıplar verdirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sahadaki direnişçilerin İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana personel aracı, tank, buldozer ve diğer askeri araçlardan 720'sini kısmi olarak ya da tamamen imha ettiklerini söyledi.

Ebu Ubeyde, son bir haftada direniş güçlerinin en az 12 kere de İsrail askerleriyle doğrudan çatışmaya girdiğini, keskin nişancıların da en az 15 başarılı saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Kassam Tugayları, İsrail askeri aracını böyle vurdu
Kassam Tugayları, İsrail askeri aracını böyle vurdu

İsrail ordusunun, savaş meydanında bir başarı ve zafer arayışı içine girdiğini kaydeden Ebu Ubeyde, "bu amaçla kah direniş liderlerini öldürdüğünü, kah artık kullanılmayan eski bir tünel ya da artık bir füze rampası bulduğunu kah boş askeri mevzileri ya da evleri ele geçirdiğini ilan ettiğini" dile getirdi.

İsrail'in işlediği katliamlar direnişe intikamdan başka çare bırakmadı

İsrail ordusunun, eski tecrübelerden hiç ders çıkarmadığını söyleyen Ebu Ubeyde şöyle devam etti:

"İsrail daha önce de direniş liderlerini ve direnişçileri öldürdü ancak zafer onların kanlarıyla yeşerdi ve ruhları gücümüze güç kattı. İsrail karanlık tarihi boyunca katliamlar işledi ve halkımıza 'intikam' almaktan başka çare bırakmadı. Ancak bu ordu hala tarihi ahmaklıklarını işlemeye devam ediyor. Bu ordu, işgalden kurtulmak isteyen özgür insanların iradesinin ne anlama geldiğini anlayamadı."

İsrail'in Gazze'deki direnişi yok etme hedefinin "başarısızlığa mahkum" olduğunu vurgulayan Ebu Ubeyde, bunun artık tartışmasız bir gerçek olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması mevzusuna da değinen Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun başarısız rehine kurtarma girişimlerinin, bu meselenin tek çözümünün esir takası olduğunu kanıtladığını vurguladı.

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