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Dünya
AA 21.12.2023 21:04

İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi’nde “operasyonel kontrolü” ele geçirdiğini iddia etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde şiddetli çatışmaların yaşandığı Şucaiyye Mahallesi’nde “operasyonel kontrolü ele geçirdiğini” öne sürdü.

İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi’nde “operasyonel kontrolü” ele geçirdiğini iddia etti
[Fotoğraf: GettyImages Arşiv]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direniş hareketi Hamas ile en şiddetli çatışmalara sahne olan Şucaiyye Mahallesi’nde “operasyonel kontrolü ele geçirdiği” belirtilirken, Hamas’ın bölgedeki "temel gücünün" ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

İsrail güçlerinin bölgeyi işgal etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, “operasyonel ihtiyaca göre mahallede belirli hedeflere yönelik operasyonlar gerçekleştirileceği” belirtildi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun aralıksız top ve hava saldırılarında bulunduğu Şucaiye’de İsrail askerleri ile tank ve zırhlı araçlarına karşı çok sayıda saldırılar düzenlemişti.

Kassam Tugayları, Şucaiye’deki son saldırılarından birinde, bir grup İsrail askerini pusuya düşürerek ikisi komutan 9 İsrail askerini öldürmüş, düzenlediği operasyonun görüntülerini yayımlamıştı.

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