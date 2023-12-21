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Dünya
AA 21.12.2023 20:04

BM: Gazze'de 570 binden fazla kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya

BM, Gazze'de 570 binden fazla kişinin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu

BM: Gazze'de 570 binden fazla kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki dört haneden biri şu an aşırı açlıkla karşı karşıya ve yeni 'Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre yeterli gıda, temiz su, sağlık ve sanitasyon hizmetlerine erişim sağlanmadığı takdirde kıtlık riski var" ifadesi kullanıldı.

WFP'nin Gazze'ye yönelik son gıda güvenliği analizi raporunda, Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "IPC raporu, Gazzelilerin yüzde 26'sının (576 bin 600 kişi) gıda kaynaklarını ve başa çıkma kapasitesini tükettiğini ve felaket düzeydeki açlıkla (IPC Faz 5) karşı karşıya olduğunu vurguladı" ifadesi yer aldı.

IPC raporunda, "mevcut yoğun çatışma ve sınırlı insani erişim durumunun devam etmesi halinde gelecek 6 ay içinde kıtlık yaşanma riski bulunduğu" da bildirildi.

"Birçok yetişkin, çocuklar yemek yesin diye aç kalıyor"

Açıklamada Gazze'deki insanların, WFP personeline, günlerini çoğunlukla yemek yemeden geçirdiklerini ve birçok yetişkinin de çocuklar yemek yiyebilsin diye aç kaldıklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain, şu ifadeleri kullandı:

"WFP, haftalardır yaklaşan bu felaket konusunda uyarıyordu. Maalesef talep ettiğimiz güvenli ve düzenli erişim olmadan durum çaresiz. Gazze’deki hiç kimse açlık konusunda güvende değil. İnsanların açlıktan ölmesine seyirci kalamayız. Malzemelerin Gazze'ye ulaşması ve sivillerin hayat kurtaran yardımları güvenli şekilde alabilmesi için hemen insani yardım erişimine ihtiyaç var. Şu an en çok ihtiyaç duyulan şey barıştır. WFP, insani ateşkes çağrısını yineliyor. Dünya hayat kurtarmak için bir araya gelmeli."

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