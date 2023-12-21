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Dünya
AA 21.12.2023 20:52

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması için çabaladıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalıyoruz
[Fotograf: Reuters]

Macron, Ürdün'e gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiğini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Fransa ve Ürdün'ün birlikte çabaladığını belirten Macron, ülkesinin şimdiye kadar Gazzelilere 100 milyon avroluk yardımda bulunduğunu kaydetti.

Macron, insani yardımın bölgeye ulaşması için Ürdün'de Gazze için insani yardım platformu kurulmasını desteklediğini ve ülkesinin de bu platforma şimdiden katkı sağladığını ifade etti.

Bu bağlamda Ürdün'ün başkenti Amman'a bugün 11 tonluk insani yardımın ulaştığını, gelecek günlerde ek yardımın gönderileceğini vurgulayan Macron, Filistin meselesinde iki devletli çözümün gerekliliğinin altını çizdi.

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