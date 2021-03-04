Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İngiliz Haber Ajansı Reuters'a konuştu.

Cengiz, ABD'de Biden yönetiminin Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesiyle ilgili paylaştığı istihbarat raporlarını değerlendirdi.

"Yaptırım olmadan adalete ulaşamayız"

Raporun yayımlanmasının önemli bir adım olduğunu söyleyen Cengiz, "Bu çok büyük ve önemli bir adım. Adaleti bulmak için doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Bu rapor bize yardımcı olacak. Ancak yeterli değil. Çünkü katile, cinayeti emreden kişiye herhangi bir yaptırım olmadan adalete ulaşamayız" dedi.

Veliaht Prens'e yaptırım çağrısı

Cengiz, raporda Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan isim olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "katil" diyerek, dünya liderlerine Selman ile ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu.

"Rapor yayınlandığında rahatladığımı hissettim"

Rapor yayınlandığında rahatladığını söyleyen Cengiz, "Zaten bildiğimiz şeyleri açıkladılar. Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Agnes Callamard kendi yayımladığı raporu üzerine çok çalıştı. İstihbarat raporu da aynı bilgileri teyit etmiş oldu" diye konuştu.

Cengiz, Washington yönetiminin raporda geçen bazı isimlere yaptırım uygulamasına rağmen Veliaht Prens'e yönelik bir karar almadığına işaret etti.

"Adalete ulaşmak uzun ve kolay olmayan bir süreç"



Kararın herkesi ikilemde bıraktığını, ancak bu durumun gelecek günlerde değişebileceğini söyleyen Cengiz, "Adalete ulaşmak uzun ve kolay olmayan bir süreç" dedi.



Suudi Arabistan hükümeti, Veliaht Prens Selman'ın cinayetle ilişkisi olduğu iddialarını reddediyor.

