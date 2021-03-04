Art arda meydana gelen depremlerin ardından Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı, tsunami uyarısı yayınladı.

Uyarının ardından Yeni Zelanda'nın Bay Adaları açıklarında tsunami dalgaları görülmeye başlandı.

İlk depremin ardından iki büyük daha deprem yaşandı.

Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ilk depreme yakın iki noktada 7,4 ve 8,1 büyüklüğünde iki sarsıntının gerçekleştiğini duyurdu.

Henüz can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Yeni Zelanda Sosyal Kalkınma Bakanlığı, tsunami uyarısı sonrası bir çok noktadaki ofislerini kapattığını duyurdu.

Halka kıyıdan yüksek yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.