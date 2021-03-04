Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 23:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Zelanda'da art arda depremler
Yeni Zelanda, 7 ve 8 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İlk olarak meydana gelen 7,2'lik depremin ardından 7,4 ve 8,1 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Depremler sonrası tsunami uyarısı verildi.
Art arda meydana gelen depremlerin ardından Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı, tsunami uyarısı yayınladı.
Uyarının ardından Yeni Zelanda'nın Bay Adaları açıklarında tsunami dalgaları görülmeye başlandı.
İlk depremin ardından iki büyük daha deprem yaşandı.
Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ilk depreme yakın iki noktada 7,4 ve 8,1 büyüklüğünde iki sarsıntının gerçekleştiğini duyurdu.
Henüz can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Yeni Zelanda Sosyal Kalkınma Bakanlığı, tsunami uyarısı sonrası bir çok noktadaki ofislerini kapattığını duyurdu.
Halka kıyıdan yüksek yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
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