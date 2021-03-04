Filistin, dün süresi dolan olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yeni bir kararname yayımladığını duyurdu. Buna göre Filistin'de COVID-19 tedbirleri kapsamındaki OHAL bugünden itibaren 1 ay daha uzatıldı.

Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL uygulaması birinci yılına girmiş oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 3 Mart 2020’de ilk COVID-19 vakasının görülmesinin ardından olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

OHAL Oslo Anlaşmasınca bazı bölgelerde uygulanıyor

OHAL, işgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo Anlaşması uyarınca sadece A ve B bölgelerinde uygulanabiliyor. Hamas’ın kontrolündeki Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs’ün banliyöleri ve Batı Şeria’nın C bölgelerinde bu karar uygulanmıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 314'e, vaka sayısının da 216 bin 802'ye ulaştığını duyurmuştu.