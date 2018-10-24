Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki adam Suud El-Qahtani

Reuters'ta yer alan habere göre Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürme emrini Suud Prens Muhammed bin Salman'ın danışmanı olan Suud El Qahtani verdi. Qahtani'nin skype üzerinden görüntülü arama yaparak “O köpeğin başını bana getirin” dediği iddia edildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın medya danışmanı olarak görev yapan ve attığı tweetlerle Salman'a olan yüksek sadakatini anlatan Suud El Qahtani, Suudi Arabistan’ın Steve Bannon'u olarak biliniyor.

İddialara göre Suud El Qahtani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Skype üzerinden ölüm emri verdi.

Skype araması sırasında Cemal Kaşıkçı’ya hakaret ederek, “Bana o köpeğin başını getirin” dedi.

Cinayetin ardından danışmanlık görevinden alındı

Qahtani, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın medya danışmanı olarak görev yapmıştı. Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayına kadar, Suudi Kraliyet Mahkemesi danışmanıydı. Şimdi, Suudi Arabistan Siber Güvenlik, Programlama Federasyonu Başkanlığı görevine geri döndü.

Qahtani geçen sene attığı meşhur tweette, “Benim yönlendirme olmadan karar verdiğimi mi düşünüyorsunuz? Ben efendimin, majesteleri kralımın emirlerine sadık bir icracı ve çalışanıyım” demişti.

Suudi gazeteciler ve aktivistler, haberlerin manipüle edilmesini ve perde arkası stratejisini oluşturması sebebiyle ona "Suudi Steve Bannon" adını verdiler.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar ile bağları kopardığında Qahtani, #TheBlacklist kampanyasının lansmanını başlattı ve Suudilere Katar sempatizanlarına karşı durma çağrısında bulundu.

Qahtani ayrıca, Suudi propagandasını yaymak ve sosyal medyada muhaliflere meydan okumak için çevrimiçi bot ağlarını kullanmakla suçlanıyor.

Bannon, Donald Trump'ın sağ koluydu

Trump ile çalışmaya başlamadan önce ABD’de beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen Breitbart News'ün başında olan Bannon, Trump'ın sağ kolu olarak biliniyordu.

Bannon, 17 Ağustos 2016'da, başkanlık yarışında Trump'ın kampanyasının müdürlüğünü üstlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetime geldiğinden beri Bannon, Beyaz Saray'da yeni oluşturulan bir pozisyon olan Beyaz Saray Baş Stratejisti olarak görev yapıyordu.

Geçtiğimiz yaz Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sanders, Bannon'un görevine son verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters, TRT Word