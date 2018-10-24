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Willa kasırgası Meksika'yı vuruyor

Meksika'da Willa kasırgası, Sinaloa eyaletinde kıyı beldeleri, balıkçı köyleri ve sahile yakın çiftlikleri vurduktan sonra iç kesimlere ilerlemeye başladı.

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Willa kasırgası Meksikayı vuruyor

Meksika'da yetkililer, 3. kategoriye çekilen Willa'nın rüzgar hızının saatte 195 kilometre olduğunu ve iç kesimlere ilerlerken etkisini kaybetmeye başladığını açıkladı. 

Kıyı şeridini gece vuran kasırganın yol açtığı hasar, elektrik ve iletişim hatlarındaki sıkıntılar nedeniyle henüz tespit edilemedi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi de Willa'nın Jalisco, Nayarit ve Sinaloa'nın bazı kesimlerinde aşırı yağışa neden olabileceği uyarısını yaptı.

Sahil bölgelerinden 4 bin 250 kişi tahliye edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Willa Kasırgası, meksika
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