Husilerden BM'ye "Yemen için harekete geçin" çağrısı

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande’ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) verilmesi için bir mektup teslim etti.

Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansının geçtiği bilgiye göre, Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Şeref, Konseye yazdığı mektupta, "Yemen halkının barış içinde yaşama hakkının sağlanması, savaşın durdurulması ve Yemen’e uygulanan ablukanın kaldırılması için acil eyleme geçilmesi" çağrısını yaptı.

Hişam Şeref mektubunda ayrıca, Husiler ve müttefiklerinin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith’in barış çabalarına destek olduğunu belirterek, savaşın durdurulması ve ablukanın kaldırılmasının çözüm yolunu kolaylaştıracağını aktardı.

Yemen'de halk kıtlık ve kolera ile mücadele ediyor

Dünya Sağlık Örgütü, ülkede bu yılın ilk 8 ayında kaydedilen kolera vakasının 154 bin 527, vakalarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 196 olduğunu duyurmuştu.

Örgüt, kolera salgınının bulaştığı bir çocuğun ilaç almaması halinde saatler içinde hayatını kaybedebileceğini belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tariq Jasrvic, eylül ayına kadar 185 bin 160 kolera salgını şüphesi bildirimi yapıldığını açıklamıştı.

UNICEF: 1 milyon 800 bin çocuk yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise, Yemen’de yaklaşık 1,8 milyon çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle hastalıklara açık olduğunu belirterek, 400 bin insanın yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA, Al-Araby Al-Jadeed