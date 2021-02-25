Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda katledilmesiyle ilgili gelişmeler ABD medyasının gündeminde önemli yer tutuyor.

İstihbarat raporlarının açıklanarak kongreye gönderilmesine günler kala yeni bir iddia ortaya atıldı.

ABD’nin önemli medya kuruluşlarından CNN’e göre, Prens Selman ve Kaşıkçı’nın katilleri arasında yeni bir bağ ortaya çıktı.

Katillerin kullandığı jetler Prens Selman’la bağlantılı

Haberde, Kanada’daki mahkemenin yakın zamanda ortaya çıkan belgelerine göre, cinayeti işleyenlerin kullandığı jetlerin Prens Selman’la bağlantılı bir firmaya ait olduğu ifadelerine yer verildi.

Selman’ın cinayetten yaklaşık 1 yıl önce uçak firmasının devlet fonuna geçirilmesi emrini verdiği vurgulanıyor.

Biden ve Selman telefonda görüşecek

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Kralı Selman’ın yakın zamanda telefonda görüşeceği bilgisine de yer veriliyor.