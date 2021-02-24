Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle can kaybı 85 bin 321'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 31 bin 519 artışla 3 milyon 661 bin 410'a yükseldi. Bu rakam, 1 Kasım 2020'den bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Aşı yapılanların sayısı 2 milyon 603 bin 702

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 603 bin 702'ye yükseldi, bunlardan 1 milyon 234 bin 673'üne ikinci doz aşı vuruldu.

Dunkerque’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin Dunkerque kentinde COVID-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle en az 2 hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Veran, kentte alkol satışlarının ve kamuya açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklandığını söyledi.

Nice ve Cannes’da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında ülkede sağlık durumunun kötüleştiğini ve durumun 10 bölgede endişe verici olduğunu söyledi.

Nice ve Cannes kentlerinin de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde de en az 2 hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlaştırılmıştı.

COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.