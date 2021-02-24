Kenya Atletizm Federasyonu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Sporcularımızın, COVID-19 salgını nedeniyle 2021 Tanzanya Kilimanjaro Maratonu'na katılmalarına izin vermeyeceğiz” denildi.

Tanzanya’nın yeterli tedbiri almadığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara da maratona katılmamaları yönünde tavsiyede bulunuldu.

Tedbirlerin alındığı açıklandı

Kilimanjaro Maratonu organizatörleri gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Dünya genelinden yaklaşık 9 bin atletin katılmasının planlandığı maraton cumartesi günü düzenlenecek.

DSÖ, verileri yayımlama çağrısında bulunmuştu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine koronavirüs verilerini yayımlamaları yönünde çağrıda bulunmuştu.

Çağrıya rağmen verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye etmişti.