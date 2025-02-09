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Dünya
AA 09.02.2025 09:05

Karayip Denizi'ndeki depremin ardından kıyı ülkelerinden hasar bildirilmedi

Karayip Denizi'nde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıdan etkilenen ülkeler, herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirmedi.

Karayip Denizi'ndeki depremin ardından kıyı ülkelerinden hasar bildirilmedi
[Fotograf: AP]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, tsunami uyarısının yapıldığı Meksika, Honduras, Porto Riko ve Küba'nın yetkilileri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, yaptığı açıklamada, tsunami olasılığına karşı halkı uyardı.

Porto Riko Ulusal Hava Servisi ise deniz seviyesinde dalgalanmalar görüldüğünü ve tehlikeli okyanus akıntıları nedeniyle Porto Riko ile Virgin Adaları için tsunami riskinin devam ettiğini bildirdi.

Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, kıyı bölgelerinde yaşayanlara yüksek ve güvenli yerlere taşınmaları ve plajları kullanmamaları çağrısında bulundu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıklamıştı.

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