Çok Bulutlu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2025 22:10

Almanya'da Filistin gösterisi Arapça müzik çalındığı gerekçesiyle sonlandırıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisi, Arapça müzik çalındığı, sloganlar atıldığı ve konuşma yapıldığı gerekçesiyle polis tarafından sonlandırıldı.

Almanya'da Filistin gösterisi Arapça müzik çalındığı gerekçesiyle sonlandırıldı
[Fotograf: AA]

Almanya'da "Batı Şeria'daki saldırganlığı durdurun-İsrail'e silah tedarik etmeyin" sloganıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisi için yüzlerce kişi Wittenbergplatz metro istasyonu yakınındaki meydanda toplandı.

Gösteride, Filistin bayrakları ile üzerinde "Batı Şeria'dan ellerinizi çekin", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazze satılık değil", "Filistin’e özgürlük" ve "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Almanya'da Filistin gösterisi Arapça müzik çalındığı gerekçesiyle sonlandırıldı

İsrail ve ABD aleyhine sloganların atıldığı gösteride, Arapça müzik çalındığında polis bunun yasak olduğunu belirterek müziğin durdurulmasını istedi.

300 kişinin katıldığı gösteride 250 polis görev yaptı

Daha sonra polis aracından, gösteride Arapça herhangi bir sloganın atılması veya konuşma yapılmasının önceden yasaklandığı belirtilerek bunun ihlal edildiği gerekçesiyle eylemin sonlandırıldığı anonsu yapıldı ve göstericilerden meydandan ayrılmaları istendi.

Eyleme katılan 50'den fazla gösterici ise meydandan ayrılmak istemedi ve oturma eylemi yaptı.

Almanya'da Filistin gösterisi Arapça müzik çalındığı gerekçesiyle sonlandırıldı

Bu göstericilere karşı sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis, gösteri öncesinde eylemde sadece Almanca ve İngilizce sloganlar atılması şartı getirmiş ve yürüyüş yapılmasına izin vermemişti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye 300’den fazla kişinin katıldığı ve toplam 250 polisin görev yaptığı kaydedildi.​​​​​​​

ETİKETLER
Almanya Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail'in serbest bıraktığı esirler, işkence mağduru olarak sıkıntı çekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:09
DMM'den güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasına yalanlama
21:56
MİT Başkanı Kalın İran'da temaslarda bulundu
20:38
Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
20:07
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü
19:21
İstanbul'da deniz suyu çekildi
17:47
Kültür ve Turizm Bakanlığı Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı
Silivri'de deniz suyu çekildi
Silivri'de deniz suyu çekildi
FOTO FOKUS
Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ