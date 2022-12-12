Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ'da birçok okulda bomba ihbarı yapıldı
Karadağ Eğitim Bakanlığı, başkent Podgoritsa'daki birçok okulda bomba ihbarı yapıldığını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, elektronik posta yoluyla yapılan bomba ihbarları sonrası okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Ülkede daha öncede benzer ihbarların yapıldığı belirtilen açıklamada, öğrenci ve veliler sakin olmaya davet edildi.
Etiketler: Karadağ
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