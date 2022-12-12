Elysee Sarayı kaynaklarına göre, Ukrayna-Fransa ortak girişimiyle yarın düzenlenecek iki konferansın eş başkanlığını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve video konferansla katılacak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy üstlenecek.

Ukrayna Halkıyla Dayanışma konferansına 47 ülke ve 22 uluslararası kuruluşun katılması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de video konferansla katılım sağlayacak.

Diğer katılımcılar arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska bulunuyor.

İlk konferansta Ukrayna'nın özellikle enerji, gıda, sağlık, toplu taşıma ve su gibi alanlardaki altyapısına ilişkin acil ihtiyaçlarına 13 Aralık- Mart 2023'ün ortasına kadar destek sağlanması hedefleniyor.

Öğleden sonraki "Ukrayna'nın Mukavemeti ve Yeniden İnşası"​​​​​​​ konferansına ise aralarında Fransa'da elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, süt ürünleri alanındaki Lactalis, ilaç firması Sanofi'nin de bulunduğu 500 Fransız şirketinin temsilcileri katılacak.