Mekke Emirliği Kriz ve Afet Yönetim Merkezinden yapılan uyarıda, "Güvenliğiniz için yağışlı hava durumu sona erene kadar evlerinizde kalmanızı ve su birikintilerinin oluştuğu bölgelerden uzak durmanızı talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ekiplerin, yağmur sularının oluşturduğu birikintilerin çekilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Öğrencilerin güvenliği için eğitime ara verildi

Öte yandan Eğitim Bakanlığına bağlı Mekke Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Meteoroloji Merkezinden alınan bilgilere istinaden öğrencilerin güvenliği için Mekke'de eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitime bugün için uzaktan devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan'ın bazı kentleri son dönemde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketlerine sahne olmuştu. Son olarak Cidde'de 24 Kasım'da yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve araç zarar görmüştü.