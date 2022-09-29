Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ'da 6 Rus diplomat istenmeyen kişi ilan edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karadağ Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.
Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliğinde görev yapan 6 diplomat istenmeyen kişi ilan edildi.
Açıklamada ayrıca, diplomatların iki ülke arasında diplomatik ilişkilere aykırı davranmaları nedeniyle söz konusu kararın alındığı vurgulandı.
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