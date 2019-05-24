Kuzey Makedoya Başbakanı Zoran Zaev, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Dusko Markovic ile görüştü. İki başbakan daha sonra ortak hükümet toplantısına da katıldı.

Makedon lider Zaev, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Kuzey Makedonya'yı her daim destekleyen ve NATO'ya katılım protokolümüzü onaylayan ilk ülkeler arasında yer alan Karadağ'a sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balkan ülkelerinin kendi aralarındaki iş birliğini güçlendirmesi durumunda Avrupa'nın buna daha fazla saygı duyacağını vurgulayan Zaev, "Karadağ ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk, bölgenin diğer ülkelerine örnek olmalı." dedi.

Karadağ Başbakanı Markovic de iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir sonucu olarak bugün içişleri, çevre, sağlık ve gizli verilerin koruması alanlarında dört anlaşma imzaladıklarını aktardı.

Kaynak: AA