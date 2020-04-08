Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu ilçesine bağlı Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi'nin, COVID-19 vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile bugün saat 18.00'den 22 Nisan saat 24.00'e kadar 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Köylerimize bağlı mahallelerimizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirler alınarak uygulamaya geçilmiştir" ifadesi kullanıldı.