Hastaneden maske çalan kişiye hapis cezası verildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hastaneden ameliyat maskesi çalan kişiye 3 ay hapis cezası verildi.
Londra polisinin açıklamasına göre, 34 yaşındaki L.H., pazar günü Londra'daki King's College Hastanesi'nde 3 ameliyat maskesi çaldı.
Olayı gören personelin şikayeti üzerine güvenlik görevlerince yakalan kişi, hastaneye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Hırsızlıkla suçlanan şahıs, salı günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçunu kabul eden sanığa 3 ay hapis cezası verildi.
İngiltere'de sağlık personeli, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söylüyor.
Bir doktor, geçen televizyon kanalına yaptığı açıklamada, koruyucu ekipman konusunda hastalarından destek istemişti.
İngiltere'de COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dün 786 artarak 6 bin 159 olmuştu.
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