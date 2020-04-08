Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ukrayna’da koronavirüs istihbarat servisine de sıçradı
Ukrayna'da istihbarat servisinde görevli 3 personelde koronavirüs tespit edildi.
Ukrayna'nın Rovno şehrinde, Ukrayna İstihbarat Servisi’nde (SBU) görevli 3 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Rovno Bölgesel Yönetim Başkanı Sergey Podolin, “Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 SBU görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Görev yaptıkları istihbarat ofisleri ve temas kurmuş olabilecekleri diğer istihbarat görevlileri karantinaya alındı” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde koronavirüs vakası bin 668’e, can kaybı ise 52’ye yükseldi.
Etiketler: Ukrayna istihbarat servisi koronavirüsSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 17:15
Son Haberler
- 17:27
- 17:13
- 17:25
- 17:14
- 17:23
Sıradaki Haber
ABD'de 24 saatte bin 918 can kaybı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz