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'Hama'ya düzenlenen kimyasal silah saldırılarından rejim sorumlu'
[Fotoğraf: AA]
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Mart 2017'de Suriye'nin Hama şehrine düzenlenen kimyasal silah saldırılarından Esed rejiminin sorumlu olduğunu bildirdi.
Örgüt, yayımladığı yeni raporda, 2017 yılının mart ayında Esed rejiminin Su-22 tipi savaş uçakları ve bir askeri helikopterle Hama şehrine düzenlediği saldırılara yer verdi.
Söz konusu saldırılarda, zehirleyici klor ve sarin gazlarının kullanılarak bir köyün hedef alındığı belirtildi.
Almanya merkezli Küresel Kamu Politikası Enstitüsünün 2019 yılında yayımladığı raporda ise Suriye'deki kimyasal silahlı saldırıların yüzde 98'inin Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmişti.
Rejimin Doğu Guta'da, 2013 yılında düzenlediği kimyasal silah saldırısında da bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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