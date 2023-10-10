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Dünya
AA 10.10.2023 13:19

Karabağ’daki Rus barış gücü askerlerinin boşalttığı noktalarda Azerbaycan polisi görevini sürdürüyor

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki geçici görevli Rus barış gücü askerlerinin boşalttığı gözlem noktalarında, Azerbaycan polisi görevine devam ediyor.

Karabağ’daki Rus barış gücü askerlerinin boşalttığı noktalarda Azerbaycan polisi görevini sürdürüyor

İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020’de imzalanan bildiri gereği geçici olarak bölgeye konuşlandırılan Rus barış gücü askerleri, bazı gözlem noktalarını boşalttı. Rus güçlerinin bölgede 25 civarında gözlem noktası bulunuyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha çok temas ihtimali olan bölgelerdeki gözlem noktalarını, Azerbaycan’ın 19 Eylül’de yaptığı antiterör operasyonu sonrası silahlı Ermeni grupların bölgeden ayrılmasıyla azaltma karara almıştı. Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki 9 Rus gözlem noktası kaldırıldı.

AA ekibi, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın girişinde, "Laçın Koridoru" diye bilinen Hankendi-Laçın yolu üzerindeki gözlem noktasını görüntüledi. Bu noktada, Rus askerlerden geriye boş güvenlik kulübesi, yol kontrol için kullanılan beton bariyerler kaldı. Söz konusu noktada artık Azerbaycan polisi nöbet tutuyor.

Üçlü bildiride, Rus güçlerinin bölgedeki görev süresinin 10 Kasım 2025’te biteceği yazıyor ancak bölgede oluşan yeni durum gereği bu sürenin daha kısa olacağı belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Rus birliklerinin görev süresini kendisiyle konuşmak istediğini ifade etmişti.

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