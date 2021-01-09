'Filomena' adı verilen kar fırtınasına teslim olan İspanya'da kar yağışı ve soğuk havadan Madrid, Castilla La Mancha ve Valensiya başta olmak üzere birçok bölgede Sivil Yardım kurumları kırmızı alarm durumuna geçti.

1971'den bu yana en yoğun kar yağışının görüldüğü başkent Madrid'de parklar ve kamuya açık spor alanları ile iki çevreyolu trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

'Sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı

Madrid ve Castilla La Mancha'da yerel yönetimler halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

Castilla La Mancha ve Valensiya'da 11 Ocak'ta öngörülen okulların açılmasının ertelendiği duyuruldu.

Ülkenin doğusundaki Katalonya özerk yönetimi de bölgedeki tüm otoyollarda kamyonların çıkışına yasak getirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Hava ve demiryolu seferleri iptal oldu

Ayrıca Madrid, Valensiya, Jaen, Zaragoza kentleriyle bağlantılı hızlı tren seferleri ile ülke genelinde 39 uçuşun iptal edildiği öğrenildi.

İspanya'nın otoyolların yüzde 77'sinde ulaşımın kapalı veya güçlükle gerçekleştirildiğini kaydeden yetkililer, Toledo gibi bazı kentlerde yardım çalışmalarına askeri birliklerin de destek verdiğini belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Kar fırtınası hafta başına kadar sürecek

Öte yandan bu hafta sonu oynanması planlanan, aralarında Atletico Madrid-Athletic Bilbao ve Osasuna-Real Madrid maçlarının da olduğu bazı futbol karşılaşmalarının ertelenebileceği aktarıldı.

Osauna'da oynayacak Real Madrid'de futbolcular ve teknik heyetin yaklaşık iki saattir, Madrid Barajas havaalanında uçakta beklediği, yoğun kar yağışından uçağın kalkamadığı kaydedildi.

İspanya'da kötü hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi öngörülüyor.