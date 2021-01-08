Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD eski başkanları Obama, Bush ve Clinton, Biden'ın yemin törenine katılacak
ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacak.
CNN'de yer alan haberde, eski başkanların yanı sıra eşleri Michelle Obama, Laura Bush ve Hillary Clinton'ın da törende hazır bulunacakları belirtildi.
Haberde, hayattaki en yaşlı eski ABD başkanı Jimmy Carter ve eşinin ise sağlık durumlarının seyahate uygun olmaması nedeniyle törene katılamayacakları ifade edildi.
Donald Trump, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın Washington'da yemin ederek göreve başlayacağı törene katılmayacağını açıklamıştı.
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimini Demokrat Joe Biden kazanmıştı.
Etiketler: ABD Donald Trump Joe Biden
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