Beyaz Saray'dan ölen Kongre polisi için başsağlığı mesajı
Beyaz Saray, Kongre baskını sırasında yaşamını yitiren Kongre polisi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, görevinin başındaki bir güvenlik gücünün öldürülmesinin, barışı sürdürmenin önemini hatırlattığını belirtti.
Deere, "Başkan Donald Trump ve yönetimi, Kongre polisi Brian Sicknick'in ailesine başsağlığı diliyoruz ve bu Amerikalı kahramanın yaşamını yitirmesinden üzüntü duyuyoruz" dedi.
Pelosi'den de başsağlığı mesajı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Demokrat Nancy Pelosi de yazılı açıklamasında, öldürülen polisin ailesine başsağlığı dileyerek, Kongre'deki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini aktardı.
Kongre baskını sırasında yaralanan polis yaşamını yitirmişti
ABD basınında dün çıkan haberlerde, 6 Ocak'ta Trump yanlılarının Kongre'ye baskını esnasında yaralanan polis Brian Sicknick'in öldüğü belirtilmişti.
Kongre Polisi ise önce Sicknick'in öldüğü haberlerini yalanlamış, ardından teyit etmişti.
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