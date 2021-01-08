Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 814 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 814 yeni vaka tespit edildİ.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 281 kişinin COVID-19'dan hayatını kaybetmesiyle can kaybı 67 bin 431'e çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 814 artışla 2 milyon 747 bin 135'e yükseldi,
Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 8 bin 483 kişiden 1313'ü yoğun bakımda yatıyor.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6'ya yükseldi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 Ocak'tan bu yana yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve sağlık çalışanları olmak üzere 80 binden fazla kişiye aşı uygulandığı bilgisini paylaştı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
Son Haberler
- 00:48
- 00:44
- 00:39
- 00:21
- 00:14
Sıradaki Haber
Dünyada COVID-19 tablosu ağırlaşıyor: 89 milyonu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz