Start Trek'te Kaptan Kirk karakteriyle dünyaca ünlenen Kanada asıllı oyuncu William Shatner, bugün Teksas'tan gerçekleştirilen fırlatmada diğer 3 kişiyle uzay sınırına kısa bir yolculuk gerçekleştiren davetliler arasında yer aldı.

Jeff Bezos'un hayranı olduğu 90 yaşındaki oyuncu, Mission NS-18 isimli seferle, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan ve sinema oyuncusu oldu.

"Daha yolun başındayız"

Texas'ın Van Horn bölgesinden gerçekleştirilen fırlatmayla 11 dakika süren seyahatte 106 kilometre yüksekliğe çıkan uzay aracı aynı bölgenin yakınındaki çöle paraşütle başarılı iniş gerçekleştirdi.

Blue Origin'in fırlatma öncesi paylaştığı videoda Shatner, "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü." sözleriyle duygularını ifade etmişti.

12 Ekim'de yapılması planlanan uçuş, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle 13 Ekim'e ertelenmişti.

Kaptan Kirk'ün uzay heyecanı

Film stüdyolarında uzaydaki düşmanları alt eden Shatner heyecanını "Uzun zamandır uzay hakkında bir şeylerden haberdarım. Şimdi kendi gözlerimle şahit olma fırsatı buluyorum. Ne harika bir şey" sözleriyle dile getirdi.

Blue Origin, misyon ve uçuş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Audrey Powers ve eski bir NASA mühendisi ve bir yazılım şirketinin kurucu ortağının da uçuşta yer alacağını duyurdu.

Shatner 2013'te Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketiyle uzaya çıkma teklifini kendisinden para istemesi nedeniyle geri çevirmişti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de geçen ay gerçekleştirdiği özel seferle uzay turizmine katılan 3'üncü kuruluş olmuştu.