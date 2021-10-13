Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karısını kobra yılanı ile öldüren adama müebbet hapis verildi
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Hindistan’da mahkeme, kiraladığı kobra yılanıyla karısını öldüren kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Adamın daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs ettiği ortaya çıktı.
Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan’ın Kerela eyaletine bağlı Kollam’da mahkeme, uyuduğu sırada karısının üzerine kobra yılanı salan ve hayvanı eşini sokmaya zorlayan P. Sooraj'ı cinayetten suçlu buldu.
Mahkeme, zanlıyı, yaşını göz önüne alarak idam cezasına çarptırmadı ancak söz konusu suçun kötü örnek teşkil etmemesi için müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.
Karısını bir kez daha yılanla öldürmeye çalıştı
Hayatını kaybeden kadının ailesi, damatları için ölüm cezası beklediklerini ve kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.
Sooraj, daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs etmişti.
Davaya bakan savcı, 11 Ekim’de cinayetten suçlu bulunan zanlının idamını talep etmişti.
Etiketler: Hindistan
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