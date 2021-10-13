Kazakistan Meclisinde düzenlenen haftalık genel oturumda, Kazakistan ile Rusya arasında 2004 yılında imzalanan Baykonur Uzay Üssü’nde Bayterek Uzay Kompleksi'nin kurulmasına ilişkin anlaşmaya bazı maddelerin eklenmesini öngören yasa tasarısı onaylandı.

Buna göre, Baykonur Uzay Üssü’nde Rusya ile ortak kurulacak Bayterek Uzay Kompleksi’ndeki Kazak tarafının payı yüzde 99’a çıkarıldı.

İlk fırlatma 2023’te planlanıyor

Ayrıca Rus tarafı, 2036 yılına kadar Bayterek Uzay Kompleksi’nden Soyuz-5 taşıyıcı roketlerinin uzaya fırlatılmasını sağlamada yükümlü olacak.

İlk fırlatma töreninin 2023’te planlandığı Bayterek Uzay Kompleksi’nden yeni nesil Soyuz-5 taşıyıcı roketleri uzaya gönderilecek.