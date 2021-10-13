Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler’den İdlib'e 103 tır insani yardım
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine 103 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM)'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler İdlib Suriye
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