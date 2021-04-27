Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu'na, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, toplantı çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Büyükelçi, bazı hususlarda ilerleme kaydedilirken büyük görüş farklılıklarının da hala sürdüğüne değindi.

Qun, bugüne kadar İran ve ABD’nin tam anlamıyla anlaşmaya dönmesini sağlamak için yapılan çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

ABD’nin yaptırımlarını kaldırması belirleyici husus

ABD’nin İran ve 3’üncü ülkelere yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırmasının harekete geçilmesinde öncelik arz ettiğini, İran’ın KOEP’yi tam olarak uygulamaya başlamasında bunun en belirleyici unsur olduğunu ifade etti.

Komisyonun, yaptırımların kaldırılması için hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin görüşmeleri sürdürdüğünü kaydeden Qun, komisyonun yarın da çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Rusya’nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov da tarafların anlaşmanın ilk haline tam olarak dönülmesi hususunda hem fikir olduğunu, bu doğrultuda sürecin hızlandırılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.