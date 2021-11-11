Fransa'nın güneyindeki Montpellier kenti, kaplan sivrisinek istilasıyla karşı karşıya.

Bilim insanları ölümcül virüs taşıyabilen bu türün çoğalmasını önlemek için insansız hava aracıyla 40 bin kısır erkek sivrisineği doğaya saldı.

Fransa'da ilk kez denenen çalışma daha önce de Reunion Adası'nda yapılmıştı.

Erkek sivrisinekler doğaya salındı

Erkek sivrisinekler, önce İtalya'da gama ışını ile sterilize edildi. Diğer sivrisineklerden ayırt edilebilmesi için üzerlerine florasan tozu serpildi. Daha sonra da Prades-le-Lez kasabasında doğaya bırakıldı.

Bilim insanlarına göre sonuçlar umut verici ancak üzerinde hala çalışılması gerekiyor.

Kaplan sivrisinekler, alerjik reaksiyonların yanı sıra Dang Ateşi, Batı Nil, Sarı Humma, Zika ve Chikungunya gibi ölümcül virüsleri taşıyabiliyor.