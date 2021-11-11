Rejim güçleri, İdlib kent merkezi yakınlarındaki bir çiftliği hedef aldı. Hava saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Yaralılar İdlib'deki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'in Marat el Misrin kasabasında sivillerin yaşadığı çadır kentlerin bulunduğu bölgeye de saldırı düzenledi.

İdlib ilk olarak Mayıs 2017'deki Astana mutabakatıyla ardından da Eylül 2018'deki Soçi mutabakatıyla çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti.

Ancak varılan ateşkes mutabakatlarına rağmen bölgede sivilleri hedef alan saldılar düzenlenmeye devam ediyor.