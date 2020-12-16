Sydney Üniversitesi ve Londra'daki Roehampton Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırmada, kanguruların, insanlarla iletişim kurabileceği ve yardım isteyebileceği ortaya kondu.

Araştırma çerçevesinde, 11 kanguru yiyecek dolu ancak kapalı bir kutuyla odaya bırakıldı. Kangurulardan 10’u kutuyu açamadığında, pes etmedi. İsteklerini belli edecek şekilde gözlerini araştırmacılara dikerek baktı. 9'unun araştırmacılara ve yiyecek dolu kutuya bakarak bir şekilde kutuyu işaret ettiği de gözlendi.

Kanguruların iletişim şekli yardım çağrısı olarak nitelendirildi

Bilim insanları bu iletişim şeklini bir yardım çağrısı olarak nitelendirdiklerini ve bu durumu şaşırtıcı bulduklarını söyledi.

Aynı testin yapıldığı köpeklerde, atlarda ve keçilerde görülen çok benzer davranış modelini kangurular da gösterdi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın keseli hayvanlar üzerinde yapılan ilk araştırma olduğuna işaret etti.