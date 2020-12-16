ABD, Rusya'dan S-400 sistemleri alması nedeniyle Türkiye'ye dün CAATSA kapsamında yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, yaptırımların "ABD siyasetine muhalefet eden devletlere, hükümetlere, toplumlara ve halklara yönelik zorbalığın bir göstergesi" olduğunu söyledi.

Şihab, "Türkiye'yi ve Türk yetkilileri hedef alan politikaları ve yaptırımları şiddetle kınıyoruz" dedi.

"ABD'nin bölgedeki büyük ülkelerin peşine düşmeye hakkı yok"

"Washington yönetiminin sömürge mantığıyla hareket ederek dünyanın tüm halklarına istediklerini zorla kabul ettirmeye çalıştığını" anlatan Şihab, Türkiye'nin farklı alanlarda kendi kapasitesini geliştirme hakkının bulunduğunu söyledi.

"ABD, Filistin halkına yönelik yaygın bir biçimde terör ve saldırganlığın yanı sıra bölge halklarını ve ülkelerini açıkça tehdit eden İsrail'e her türlü desteği sağlarken, bölgedeki büyük ülkelerin peşine düşmeye hakkı yok."