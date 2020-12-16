Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ'ın ateşe verdiği petrol kuyusundaki yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü DEAŞ’ın, 8 gün önce Irak’ın Kerkük kentinin güneyinde yer alan Hubazza petrol kuyularına düzenlediği bombalı saldırıda çıkan yangın söndürüldü.
Kuzey Petrol Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, şirkete bağlı itfaiye ekipleri tarafından sürdürülen söndürme çalışmasının sonuç verdiği belirtildi.
Açıklamada, Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin de katkısıyla yapılan çalışmalar sonucu 33 numaralı kuyudaki yangının söndürüldüğü aktarıldı.
Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Hubbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.
Etiketler: DEAŞ Irak Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Filistin İslami Cihad Hareketi ABD'nin yaptırım kararını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz