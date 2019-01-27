Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Justin Trudeau'nun konuyla ilgili, "Dün gece John McCallum’u aradım ve Kanada’nın Çin Büyükelçisi olarak istifa etmesini istedim ve kendisi de bu isteğimi kabul etti. John McCallum, neredeyse 20 yıldır Kanadalılara şerefli ve farklı bir şekilde hizmet etti. Pekin'deki Kanada Elçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Jim Nickel, Kanada’yı Çin Maslahatgüzarı olarak temsil edecek" dediği aktarıldı.

Açıklamaları eleştiri konusu olmuştu

Kanada’nın Çin Büyükelçisi John McCallum, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun davası hakkında basına yaptığı açıklamalarla, muhalefet partilerinin hedefi haline gelmişti. Yaptığı açıklamalarda Kanada’nın, Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesini iptal etmesi gerektiğini savunan McCallum, Vancou’nun kendini savunma konusunda elinde güçlü deliller olduğunu söylemişti.

Açıklamalarının diplomatik teamüllere uygun olmaması, devam eden ve duruşması yapılacak bir dava konusunda konuşması gibi nedenlerle eleştirilere maruz kalan McCallum, daha sonra "yanlış konuştuğunu" ifade ederek özür dilemişti.

İade duruşması 6 Şubat’ta

Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesi davasındaki duruşması da, 6 Şubat'ta Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacak. Çinli teknoloji devi Huawei'in sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng, ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. Kanada mahkemesi, 10 milyon Kanada doları kefaletle Mıng'ın şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA