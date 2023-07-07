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Dünya
AA 07.07.2023 03:30

Kanada’da yüksek sıcaklık orman yangınları tehlikesini artırdı

Kanada'da kuraklığın ve normalin üzerindeki sıcaklığın ülke genelinde, temmuz ayından ağustos ayına kadar anormal derecede yoğun orman yangınlarına neden olması bekleniyor.

Kanada’da yüksek sıcaklık orman yangınları tehlikesini artırdı

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kuzey Ormancılık Merkezi Genel Müdürü Michael Norton, teknik bir bilgilendirme sırasında, "Kuraklık, orman yangınlarına katkıda bulunması açısından tüm bölgeleri etkileyen ve bazı bölgelerde yoğunlaşan önemli bir faktördür. Ülkenin büyük bölümünde normalin üzerinde seyreden sıcaklıkla birleştiğinde, Kanada'nın birçok yerinde anormal yangın faaliyeti görmeye devam edeceğiz." dedi.

Norton, temmuz ayı boyunca devam edeceği öngörülen sıcak ve kurak koşulların British Columbia ve Yukon'dan ülkenin diğer ucundaki Newfoundland-Labrador'a kadar ülke genelindeki orman yangını riskini artırdığını ifade etti.

Kanada’da 5 Temmuz 2023 itibarıyla ülkede toplam 3 bin 412 orman yangını meydana geldiğini anlatan Norton, bu rakamın 10 yıllık sezon ortalaması olan 2 bin 751 yangın sayısının oldukça üzerine çıktığına dikkati çekti.

Ülkede bir uçtan diğer uca ormanların aynı anda yandığını ifade eden Norton, halen Kanada’da 353'ü kontrol dışı olan 649 aktif yangın bulunduğunu bildirdi.

Kanada'da orman yangını sezonu için yangınların tarihsel geçmişine bağlı olarak nisandan eylül ayına kadar olan zaman esas alınıyor.

Bu yangın sezonunda benzeri görülmeyen rekorlar kırıldı

Kanada’da, bugüne kadar benzeri görülmemiş orman yangını sezonunda birçok yeni rekor kırıldı.

Norton, "2023 yangın sezonu birçok yönden rekor kırıyor ve öyle olmaya da devam edecek. Oysa yangın mevsiminin daha yarısındayız." diye konuştu.

Resmi verilere göre, bir sezonda orman yangınlarında yanan toplam alan için bilinen tarihi rekor aşılarak, 8,8 milyon hektar rakamına gelindi.

Bu rakam, son 10 yılda yanan toplam ormanlık alan ortalamasının yaklaşık 11 katı.

Halen orman yangını sezonunun ortasında bulunan Kanada’da bu yıl, bugüne kadar 155 binden fazla insan yangın ve duman nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Bu rakam da son 40 yıllık afetlerle karşılaştırıldığında "belirli bir yılda en yüksek tahliye sayısı" olarak kayıtlara geçti.

2023 orman yangını sezonu, Kanada’nın aynı zamanda yangınla mücadelede en fazla uluslararası desteği aldığı yıl oldu.

Ülke genelindeki yangınlarla mücadele için bugüne kadar 11 ülkeden 3 bin 258 itfaiyeci ve diğer personel Kanada'ya geldi.

Kanada şimdiye kadar Avustralya, Güney Afrika, Yeni Zelanda, ABD, Şili, Kosta Rika, Meksika, Fransa, İspanya, Portekiz, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden yardım aldı.

Ekonomik zararın da rekor kırması bekleniyor

Kuzey Ormancılık Merkezi Genel Müdürü Michael Norton, bu yılki orman yangını sezonunun toplam maliyetinin henüz belirlenmediğini ancak bunun da rekor kırmasının beklendiğini söyledi.

Norton, "Kanada'da yangınla mücadelenin ortalama maliyeti her yıl artıyor ve şu anda yılda 1 milyar dolara kolayca yaklaşıyor. Yangınların bu yılki maliyetinin yeni bir rekor kıracağına dair şüphem yok." ifadesini kullandı.

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