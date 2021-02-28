Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada koronavirüs vaka sayısı 20 bin 854 artarak 863 bin 779’a çıktı.

Salgının başlangıcından itibaren iyileşenlerin sayısı 811 bin 9 oldu.

Ülkede toplam 1 milyon 840 binden fazla kişiye ilk doz aşı uygulanırken, bunların yaklaşık 516 binine ise 2’nci doz aşı yapıldı.