Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada’da son bir haftada 330 kişi salgından hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kanada’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 330 artarak 21 bin 954’e yükseldi.
Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada koronavirüs vaka sayısı 20 bin 854 artarak 863 bin 779’a çıktı.
Salgının başlangıcından itibaren iyileşenlerin sayısı 811 bin 9 oldu.
Ülkede toplam 1 milyon 840 binden fazla kişiye ilk doz aşı uygulanırken, bunların yaklaşık 516 binine ise 2’nci doz aşı yapıldı.
Etiketler: Kanada Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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