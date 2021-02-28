ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Blinken, açıklamasında, "ABD, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde giderek kötüleşen durumdan ve rapor edilen katliamlardan derin endişe duymaktadır" dedi.

Bölgede sivillere karşı insan haklarının ihlal edildiğine yönelik raporlara atıf yapan Blinken, bu ihlalleri kınadıklarını söyledi.

"ABD, şiddetin sona erdirilmesi ve Tigray bölgesine insani geçişin sağlanması hususlarında birçok kez Etiyopya hükümetiyle temaslarda bulunmuştu. Sorumlular hesap vermeli."

Blinken, Etiyopya yönetimine bölgedeki insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili kapsamlı, bağımsız ve uluslararası bir soruşturmaya izin vermesi çağrısı yaptı.

Acil insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için çalışılacak

Blinken, Eritre ve Amhara kuvvetlerinin derhal bölgeden çekilmesinin öncelikli olduğunu vurgularken, ilgili tarafların çatışmaların sona erdirilmesi hususunda somut adım atmaları gerektiğini anlattı.

ABD'nin uluslararası toplumla bu konuda birlikte çalışmaya hazır olduğunu da söyleyen Blinken, çatışmaların sona ermesinin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) bölgedeki acil insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için çalışacağını vurguladı.

Tigray bölgesinde ani bir askeri operasyon başlatıldı

Etiyopya Başbakanı Ahmed Abiy, iktidara geldiği 2018’den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020’de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya ordusunun TPLF'e karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü. Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddetmişti.