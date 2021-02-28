Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 04:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya Novavax aşısının klinik testlerine başladı
[Fotoğraf: Reuters]
Japon ecza firması Takeda, ABD’li biyoteknoloji firması Novavax’ın koronavirüse karşı ürettiği aşının klinik testlerine başladı.
ABD’li Novavax’ın COVID-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.
Aşıyı bu yılın ikinci yarısında üretmeyi hedeflediğini açıklayan Takeda, 250 milyondan fazla doz üretme kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.
Moderna'nın testleri de yürütülüyor
Firma, ABD’li Moderna’nın COVID-19 aşısının halihazırda klinik testlerini de Japonya'da yürütüyor.
Moderna üretimi aşı Japonya'dan onay alması halinde Takeda, 50 milyon doz aşı ithal ederek ülke içi dağıtımını sağlayacak.
Japonya 310 milyon aşı sipariş etti
Hükümet toplam 310 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.
Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.
Etiketler: ABD Japonya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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